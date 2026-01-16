5 Berita Terpopuler: Keputusan Penting Diteken, Gaji Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Naik 87,5%, Sudah Adil?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (15/1) tentang keputusan penting bagi PPPK diteken, gaji guru PPPK paruh waktu naik pesat, hingga sudah adilkan SPPG jadi PPPK penuh waktu sementara guru jadi paruh waktu. Simak selengkapnya!

1. Keputusan Penting untuk PPPK Paruh Waktu, Kembali ke Tempat Awal

Penempatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Provinsi Lampung, dikembalikan ke tempat penugasan awal saat masih menjadi honorer.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menjelaskan, para pegawai tersebut sebelumnya bekerja di daerah domisili masing-masing.

Namun, penempatan berdasarkan surat keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu membuat mereka dipindahkan ke lingkungan kerja pemerintah daerah setempat.

2. Bismillah, Gaji Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Naik 87,5%