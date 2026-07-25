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5 Berita Terpopuler: Kontrak Berakhir September, Regulasi Terbaru Mematikan Peluang PPPK PW Jadi PNS, Wah Repot

Sabtu, 25 Juli 2026 – 06:57 WIB
5 Berita Terpopuler: Kontrak Berakhir September, Regulasi Terbaru Mematikan Peluang PPPK PW Jadi PNS, Wah Repot - JPNN.COM
Hanya PPPK Paruh Waktu usia muda yang punya peluang jadi PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (24/7) tentang kontrak PPPK berakhir September, regulasi terbaru mematikan peluang P3K PW jadi PNS, hingga seloroh Prabowo soal tiga tokoh. Simak selengkapnya!

1. Regulasi Terbaru Mematikan Peluang PPPK Paruh Waktu Usia Tua jadi PNS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 merupakan regulasi yang mengatur tentang PPPK Paruh Waktu. 

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Regulasi terbaru untuk PPPK PW ini mengatur sejumlah hal, antara lain mekanisme pengadaan, hak, serta tata cara alih status menjadi PPPK Penuh Waktu. Ditetapkan pada 19 Juni 2026, peraturan ini mencakup beberapa poin penting.

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Regulasi Terbaru Mematikan Peluang PPPK Paruh Waktu Usia Tua jadi PNS

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2. Kontrak PPPK Paruh Waktu Berakhir September, Belum Ada Tanda Jadi ASN Penuh

Masa kontrak PPPK paruh waktu akan berakhir tahun ini, dimulai September. 

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (24/7) tentang kontrak PPPK berakhir September, regulasi terbaru mematikan peluang P3K PW jadi PNS

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PNS  PPPK Paruh Waktu  PPPK PW  P3K PW 
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