5 Berita Terpopuler: KPK Benarkan Ada OTT KPK, Bukti Ratusan Juta, Begini Kronologinya

Selasa, 20 Januari 2026 – 07:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, adalah Sudewo (SDW). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (19/1) tentang KPK benarkan ada OTT KPK di Pati, bukti ratusan juga dalam OTT terjaring, hingga begini kronologi pesawat ATR 42-500 jatuh. Simak selengkapnya! 

1. Alhamdulillah, Semua Guru Sudah ASN, Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta

Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan anggaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak lagi dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Kami pastikan 50 PPPK paruh waktu guru yang sudah terima SK 18 Desember 2025, tidak digaji dari BOS," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf di Mataram, Minggu (18/1). 

Dia menyebutkan gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp1,5 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sama seperti gaji PPPK paruh waktu lainnya.

2. OTT KPK: Wali Kota Madiun Maidi dan 14 Orang Diamankan, Bukti Uang Ratusan Juta

TAGS   5 Berita Terpopuler  OTT  KPK  OTT KPK  Barang Bukti  pesawat ATR 42-500 
