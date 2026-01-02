Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Lampu Hijau dari Presiden Prabowo, Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Selamat Tinggal Status Honorer

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:26 WIB
5 Berita Terpopuler: Lampu Hijau dari Presiden Prabowo, Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Selamat Tinggal Status Honorer - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (1/12) tentang lampu hijau dari Presiden Prabowo soal alih status PPPK, puluhan ribu PPPK paruh waktu dilantik, hingga masuk 2026 selamat tinggal status honorer. Simak selengkapnya! 

1. Masuk 2026, Selamat Tinggal Status Honorer

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menyerahkan 1.818 SK pengangkatan PPPK paruh waktu, persis di hari terakhir 2025, Rabu 31 Desember. 

Baca Juga:

Penyerahan SK PPPK paruh waktu dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo.

Lisdyarita mengatakan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tersebut menjadi tonggak perubahan status ribuan honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Masuk 2026, Selamat Tinggal Status Honorer

2. Lampu Hijau dari Presiden Prabowo Membuat Ketum PPPK Kian Menggebu-gebu

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (1/12) tentang lampu hijau dari Presiden Prabowo soal alih status PPPK, puluhan ribu PPPK paruh waktu dilantik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  ASN  PNS  honorer 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp