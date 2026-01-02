5 Berita Terpopuler: Lampu Hijau dari Presiden Prabowo, Puluhan Ribu PPPK Paruh Waktu, Selamat Tinggal Status Honorer

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (1/12) tentang lampu hijau dari Presiden Prabowo soal alih status PPPK, puluhan ribu PPPK paruh waktu dilantik, hingga masuk 2026 selamat tinggal status honorer. Simak selengkapnya!

1. Masuk 2026, Selamat Tinggal Status Honorer

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menyerahkan 1.818 SK pengangkatan PPPK paruh waktu, persis di hari terakhir 2025, Rabu 31 Desember.

Penyerahan SK PPPK paruh waktu dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo.

Lisdyarita mengatakan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tersebut menjadi tonggak perubahan status ribuan honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah.

2. Lampu Hijau dari Presiden Prabowo Membuat Ketum PPPK Kian Menggebu-gebu