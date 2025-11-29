5 Berita Terpopuler:  Makin Panas! 20 Ribu PPPK Optimistis Diangkat PNS, Siapkan Kado Terindah di Puncak HGN

Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sabtu, 29 November 2025 – 07:09 WIB
Ilustrasi PPPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (28/11) tentang pertikaian PBNU makin panas, 20 ribu PPPK optimistis diangkat PNS, hingga guru honorer dan PPPK siapan kado terindah untuk Prabowo di puncak HGN Simak selengkapnya! 

1. 20 Ribu PPPK Bakal Hadiri Silatnas Desember, Optimistis Diangkat PNS

Silaturahmi nasional (Silatnas) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang rencananya digelar pada Desember 2025 akan dihadiri 20 ribu orang. Silatnas ini menjadi puncak perjuangan PPPK menuju PNS

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan, sampai hari ini sudah 16 forum PPPK yang menyatakan siap bergabung dalam Silatnas. 

Dia optimistis target massa 20 ribu orang bisa tercapai.

"Insyaallah 20 ribu PPPK akan bergabung dalam silatnas di Jakarta. Semuanya satu visi jadi PNS," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (28/11).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PNS  guru  honorer  guru honorer  HGN  Prabowo  PBNU 
