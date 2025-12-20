Close Banner Apps JPNN.com
Istana

5 Berita Terpopuler: Makna Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Jika Ada Jatah 2026 Langsung, Bersyukurlah Ada Jalan Pintas

Sabtu, 20 Desember 2025 – 08:20 WIB
5 Berita Terpopuler: Makna Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Jika Ada Jatah 2026 Langsung, Bersyukurlah Ada Jalan Pintas
PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (19/8) tentang makna penetapan NIP PPPK paruh waktu, bersyukurlah karena ada jalan pintas jadi ASN, hingga jika ada jatah honorer bisa langsung jd PPPK. Simak selengkapnya!

1. Misal 2026 Ada 200 Formasi PPPK, Langsung jadi Jatah Paruh Waktu

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada ribuan PPPK paruh waktu.

Total ada sebanyak 3.067 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Pemkot Mataram yang resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyerahan SK pengangkatan dilakukan langsung Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana secara simbolis kepada perwakilan PPPK paruh waktu dan disaksikan jajaran pejabat setempat di Lapangan Sangkareang di Mataram, Kamis (18/12).

Misal 2026 Ada 200 Formasi PPPK, Langsung jadi Jatah Paruh Waktu

2. OTT Lagi, KPK Tangkap Kajari dan Kasi Intel Kejari HSU

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (19/8) tentang makna penetapan NIP PPPK paruh waktu, bersyukurlah karena ada jalan pintas jadi ASN

