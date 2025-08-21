Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Masih Ada Pemda Menunggu di Hari Terakhir Pengusulan PPPK, Masih Dianggap Beban Negara?

Kamis, 21 Agustus 2025 – 06:52 WIB
Jadwal usulan pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ditutup 20 Agustus 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (20/8) tentang masih ada pemda yang menunggu arahan padahal usulan PPPK tinggal hari ini, guru masih dianggap beban negara? hingga gempa mengguncang Bekasi-Karawang. Simak selengkapnya!

1. Hari Ini Terakhir Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Masih Ada Pemda Tunggu Petunjuk Pusat

Hari ini 20 Agustus 2025 merupakan batas waktu instansi mengajukan usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Jadwal usulan kebutuhan atau formasi PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor: B/3832/M.SM.01.00/2025.

Diketahui, SE tentang Pengusulan PPPK Paruh Waktu tersebut juga mengatur mekanisme atau teknis pengusulan.

2. Ucapan Soal Guru Sebagai Beban Negara Viral, Sri Mulyani Merespons Begini

TAGS   5 Berita Terpopuler  Pemda  PPPK  guru  berita terpopuler  KemenPAN-RB 
