JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Mayoritas Pemda Belum Menyalurkan THR PNS & PPPK, Harap-Harap Cemas, Ternyata Ada Kabar Baik

Kamis, 12 Maret 2026 – 06:59 WIB
Per 9 Maret 2026, mayoritas pemda belum menyalurkan THR PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (11/3) tentang mayoritas pemda belum menyalurkan THR PNS dan PPPK, harap-harap cemas menunggu THR, hingga ada kabar baik buat honorer. Simak selengkapnya!

1. Aturan Terbaru Ini Hanya untuk PNS dan PPPK, P3K PW Statusnya Apa dong?

Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 yang menyeragamkan status pekerjaan PNS dan PPPK menjadi "ASN" di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mulai berlaku. 

Baca Juga:

Menindaklanjuti aturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai melayani perubahan data status pada e-KTP PNS dan PPPK penuh waktu menjadi ASN.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Aturan Terbaru Ini Hanya untuk PNS dan PPPK, P3K PW Statusnya Apa dong?

Baca Juga:

2. Mayoritas Pemda Belum Menyalurkan THR PNS dan PPPK, Purbaya Ungkap Penyebabnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya atau THR 2026 untuk 2.093.225 aparatur negara di tingkat pusat dan daerah serta 3.618.884 pensiunan. 

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PNS  PPPK  THR  THR PPPK Paruh Waktu  THR PPPK  Pembayaran THR PNS  THR PNS 
