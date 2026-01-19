5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (18/1) tentang mengenal ATR 42-500, Menko AHY beri penjalasan soal kecelakaan pesawat, hingga Prajurit Korpasgat TNI AU dikerahkan. Simak selengkapnya!

1. Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu di lingkungan pemkab setempat. Kegiatan ini memang hanya diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu.

“Seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh PPPK Penuh Waktu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” kata Staf Ahli Bupati Kapuas Budi Kurniawan di Kuala Kapuas, Sabtu (17/1).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

2. Agung Menikahi Aulia, Prabowo dan Jokowi Bilang Itu Sah

Pernikahan Agung Surahman dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta, Minggu (18/1) boleh menyandang status istimewa.