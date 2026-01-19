Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat

Senin, 19 Januari 2026 – 07:40 WIB
5 Berita Terpopuler: Mengenal ATR 42-500, Menko AHY Bilang Begini soal Kecelakaan Pesawat - JPNN.COM
Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (18/1) tentang mengenal ATR 42-500, Menko AHY beri penjalasan soal kecelakaan pesawat, hingga Prajurit Korpasgat TNI AU dikerahkan. Simak selengkapnya! 

1. Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu di lingkungan pemkab setempat. Kegiatan ini memang hanya diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu. 

Baca Juga:

“Seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh PPPK Penuh Waktu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” kata Staf Ahli Bupati Kapuas Budi Kurniawan di Kuala Kapuas, Sabtu (17/1).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Program Ini Bagus untuk PPPK, terkait Jaminan Kesejahteraan

Baca Juga:

2. Agung Menikahi Aulia, Prabowo dan Jokowi Bilang Itu Sah

Pernikahan Agung Surahman dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta, Minggu (18/1) boleh menyandang status istimewa. 

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (18/1) tentang mengenal ATR 42-500, Menko AHY beri penjalasan soal kecelakaan pesawat, hingga Prajurit Korpasgat TNI AU dik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   berita terpopuler  5 Berita Terpopuler  pesawat ATR 42-500  Pesawat  PPPK 
BERITA BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp