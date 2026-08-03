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5 Berita Terpopuler: Mengganggu Kenyamanan, PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh, Faktanya Begini

Senin, 03 Agustus 2026 – 07:09 WIB
5 Berita Terpopuler: Mengganggu Kenyamanan, PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh, Faktanya Begini - JPNN.COM
Ribuan ASN PPPK Paruh Waktu. Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Provinsi Jambi

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (2/8) tentang pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal mengganggu kenyamanan, PPPK paruh waktu desak peralihan ke ASN, hingga fakta soal video wanita di rumah dinas terungkap. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh Tuntas 2027, KemenPANRB & Kemendagri Merespons

PPPK paruh waktu yang tergabung dalam forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) mendesak peralihan status ke ASN penuh tuntas 2026/2027. 

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Desakan itu menurut Sekjen DPP GTKN Ratna Purwakesi, karena terdapat 947.421 PPPK paruh waktu yang telah terdata di BKN per 31 Desember 2025 masa kontraknya akan berakhir tahun ini. 

Jika tidak segera dialihkan ke PPPK, bisa terjadi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), walaupun ada juga pemda yang memilih memperpanjang masa kontraknya hingga 2027.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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PPPK Paruh Waktu Desak Peralihan ke ASN Penuh Tuntas 2027, KemenPANRB & Kemendagri Merespons

2. Mbak Rika Ungkap Fakta soal Video Wanita di Rumah Dinas Kalapas Waingapu NTT

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (2/8) tentang pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal mengganggu kenyamanan, PPPK paruh waktu desak peralihan ke ASN

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  ASN  Pramono  Febrie Adriansyah 
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