JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: MK Tolak Uji Materi Guru Pensiun 65 Tahun, Demonstrasi Pecah, Tuntutan Diangkat PPPK Ikut Tersorot

Jumat, 31 Oktober 2025 – 06:52 WIB
5 Berita Terpopuler: MK Tolak Uji Materi Guru Pensiun 65 Tahun, Demonstrasi Pecah, Tuntutan Diangkat PPPK Ikut Tersorot
Ribuan guru madrasah swasta dari seluruh Indonesia demo bawa 4 tuntutan, ada soal PPPK. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (30/10) tentang MK menolak uji materi guru pensiunan 65 tahun, demonstasi pecah dari kalangan guru madrasah, hingga guru demo minta diangkat jadi PPPK. Simak selengkapnya.

1. Ribuan Guru Madrasah Swasta Demo Bawa 4 Tuntutan, Ada Soal PPPK

Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai penjuru tanah air menggelar demo di depan Balai Kota, Rabu, 30 Oktober 2025. 

Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mampu memacetkan kawasan Balai Kota, Monas, Patung Kuda, dan sekitarnya. 

Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM) Tedi Malik mengatakan aksi diinisiasi oleh empat forum guru madrasah swasta.

Semuanya bersatu dan menuntut keadilan kepada pemerintah.

Ribuan Guru Madrasah Swasta Demo Bawa 4 Tuntutan, Ada Soal PPPK

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (30/10) tentang MK menolak uji materi guru pensiunan 65 tahun, demonstasi pecah dari kalangan guru madrasah

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  guru  pensiun guru  Guru madrasah  KPK  Banjir Semarang 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

