5 Berita Terpopuler: Muncul Usulan untuk Gaji PPPK Paruh Waktu, Mendikdasmen Merespons, Ternyata Begini Penjelasannya

Kamis, 05 Maret 2026 – 06:39 WIB
5 Berita Terpopuler: Muncul Usulan untuk Gaji PPPK Paruh Waktu, Mendikdasmen Merespons, Ternyata Begini Penjelasannya
Para siswa di Sulawesi Tenggara terbukti cerdas-cerdas, Mendikdasmen Abdul Mu'ti beri apresiasi. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (4/3) tentang muncul usulan dari DPD untuk gaji PPPK paruh waktu, Mendikdasmen merespons guru PPPK yang akan bersaksi di MK, hingga begini penjelasan Gubernur Jateng terkait isu bersama Bupati Pekalongan saat OTT. Simak selengkapnya!

1. Muncul Usulan dari DPD RI agar Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Bikin Pilu

Banyak kalangan menyoroti masalah minimnya gaji PPPK Paruh Waktu di sejumlah daerah. Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi meminta seluruh kepala daerah menunjukkan kreativitas dalam memenuhi gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

"Jangan sampai mereka tidak mendapat gaji sebagaimana yang dijanjikan minimal Rp1 juta. Apakah dari dana tak terduga atau sumber lain. Sambil berjalan kita akan terus bekerja untuk memastikan agar ke depan tidak terus-menerus menjadi beban bagi daerah," ujar Muhdi seusai kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (3/3).

Muncul Usulan dari DPD RI agar Gaji PPPK Paruh Waktu Tidak Bikin Pilu

2. Guru PPPK Paruh Waktu Bakal Bersaksi di MK, Mendikdasmen Merespons

Beberapa guru PPPK Paruh Waktu dari sejumlah daerah bakal bersaksi pada sidang uji materi Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang mengatur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk anggaran pendidikan. 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (4/3) tentang muncul usulan dari DPD untuk gaji PPPK paruh waktu, Mendikdasmen merespons guru PPPK yang akan bersaksi di MK,

