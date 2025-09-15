5 Berita Terpopuler: NIP PPPK Paruh Waktu Dinanti Honorer, Ngeri-ngeri Sedap, tetapi Itu Lumrah

Senin, 15 September 2025 – 07:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (14/9) tentang NIP PPPK paruh waktu dinanti honorer, isi surat untuk Kepala BKN ngeri-geri sedap, hingga Prabowo di bioskop adalah hal lumrah. Simak selengkapnya!

1. ASN PPPK Ini Menantang Kepala BKN, Isi Suratnya Ngeri-Ngeri Sedap, Bismillah..

Video viral Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif yang dinilai merendahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK terus mengundang protes.

Setelah Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) mengeluarkan lima pernyataan sikap, kini giliran salah satu pegawai dari Kalimantan Timur menantang Prof. Zudan.

Tantangan Muhammad Istiyanto Yusuf, PPPK pengawas perdagangan ahli pertama pemprov Kaltim disampaikan lewat surat tantangan terbuka.

2. Setelah Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu, Ada 1 Tahapan Lagi Dinanti Honorer