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5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman

Rabu, 05 Agustus 2026 – 07:34 WIB
5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman - JPNN.COM
Tunggakan DBH segera disalurkan, terkait erat dengan nasib PPPK. Ilustrasi Foto: dokumentasi JPNN.com/Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (4/8) tentang P3K paruh waktu menyiapkan demo besar, beri tenggat pemerintah Agustus, hingga gaji PNS dan PPPK aman. Simak selengkapnya!

1. Keputusan terkait PPPK Tinggal Selangkah Lagi, Dana Besar Segera Disalurkan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera menyalurkan kurang bayar alias tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 senilai Rp 70 triliun kepada 413 daerah, yang berkaitan erat dengan nasib P3K

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Langkah pemerintah ini ada kaitan dengan materi Rapat Kerja (raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR RI, Senayan, 30 Juli 2026, yang dihadiri Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

Saat itu, Mendagri Tito menyatakan pemerintah menyiapkan dua skema sebagai solusi bagi pemda yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

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Keputusan terkait PPPK Tinggal Selangkah Lagi, Dana Besar Segera Disalurkan

2. Menunggu Pidato Presiden Prabowo 14 Agustus, PPPK Paruh Waktu Menyiapkan Demo Besar

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (4/8) tentang P3K paruh waktu menyiapkan demo besar, beri tenggat pemerintah Agustus, hingga gaji PNS dan PPPK aman. Simak

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