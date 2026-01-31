Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pemda Jangan PHK Honorer, PPPK Paruh Waktu Menunggu Kabar Baik dari Parlemen, 1,2 Juta Guru Siap-Siap Ya

Sabtu, 31 Januari 2026 – 08:34 WIB
5 Berita Terpopuler: Pemda Jangan PHK Honorer, PPPK Paruh Waktu Menunggu Kabar Baik dari Parlemen, 1,2 Juta Guru Siap-Siap Ya
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (30/1) tentang pemda jangan PHK honorer, PPPK paruh waktu menunggu kabar baik dari parlemen, hingga 1,2 juta guru dapat pembayaran TPG 2026. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Mulai Tahun Ini, tetapi Ada Hal Penting Belum Jelas

Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyampaikan kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu. 

Dia mengaku mendapat kabar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu (full time) dimulai tahun ini. 

Naik level PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu akan dilakukan secara bertahap.

PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Mulai Tahun Ini, tetapi Ada Hal Penting Belum Jelas

2. Surat Aliansi R2 R3 ke DPR Sudah Masuk, PPPK Paruh Waktu Tunggu Kabar Baik dari Parlemen

5 berita terpopuler sepanjang Jumat (30/1) tentang pemda jangan PHK honorer, PPPK paruh waktu menunggu kabar baik dari parlemen

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PHK  honorer  PPPK  guru  guru honorer  TPG Guru 
