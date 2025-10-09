Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pemda Pusing soal TPP PNS & PPPK,  SK Paruh Waktu Dibatalkan, Tanggal Segini Juga Belum Gajian

Kamis, 09 Oktober 2025 – 07:10 WIB
ASN terdiri dari PPPK dan PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (8/10) tentang pemda pusing soal TPP PNS dan PPPK, SK PPPK paruh waktu dibatalkan, hingga PPPK belum gajian. Simak selengkapnya!

1. Pemda Pusing soal TPP PNS & PPPK Dampak Transfer ke Daerah Dipangkas

Sejumlah pemda terancam tidak mampu membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dampak dari pemangkasan dan transfer ke daerah (TKD). 

Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris seusai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10). 

Pemda Pusing soal TPP PNS & PPPK Dampak Transfer ke Daerah Dipangkas

2. PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Enggak Pakai Lama, Hanya 1 Syaratnya

Hari-hari ini mayoritas non-ASN calon PPPK Paruh Waktu menanti penetapan NIP yang akan disusul dengan penyerahan SK pengangkatan. 

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (8/10) tentang pemda pusing soal TPP PNS dan PPPK, SK PPPK paruh waktu dibatalkan, hingga PPPK belum gajian

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PNS  PPPK  TPP PNS  PPPK Paruh Waktu  NIP PPPK  ASN 
