JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Pusat Bertindak Tegas, Kepala Daerah Jadi Kunci, Ribuan PPPK Telah Dilantik

Selasa, 30 September 2025 – 06:53 WIB
Ini Daftar Daerah yang Melantik PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (29/9) tentang pemerintah pusat bertindak tegas dengan menutup dapur MBG, kepala daerah jadi kunci pelantikan PPPK, hingga ribuan PPPK dilantik. Simak selengkapnya!

1. Ini Daftar Daerah yang Melantik PPPK Tahap 2 dan Paruh Waktu

Beberapa daerah sudah melantik PPPK tahap 2 dan paruh waktu. 

Jumlahnya pun lumayan banyak. Laman Balikpapan.go.id menyebutkan, pemkot Balikpapan melantik sebanyak 713 PPPK Paruh Waktu pada Senin (29/9). 

Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan tenaga kesehatan, 46 orang guru, dan 656 orang tenaga teknis. 

2. Ini yang Disita KPK Seusai Menggeledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  Kepala Daerah  PPPK Paruh Waktu  KPK  mbg 
