5 Berita Terpopuler: Pemerintah Sudah Menetapkan, Gaji Bersih Guru PPPK Paruh Waktu Rp 15 Ribu, Begini Kata Istana

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (10/2) tentang pemerintah telah menetapkan libur Ramadan dan Lebaran, gaji bersih guru PPPK paruh waktu Rp 15 ribu, hingga begini kata istana soal Polri tidak di bawah kementerian. Simak selengkapnya!

1. Pemerintah Tetapkan Jadwal Libur Sekolah Saat Ramadan & Idulfitri 2026

Pemerintah resmi menetapkan libur bagi seluruh para siswa sekolah selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, pengaturan pembelajaran di sekolah selama Ramadan 2026 menitikberatkan pada penguatan nilai keagamaan, pembentukan karakter, serta pemenuhan hak belajar peserta didik secara berimbang.

"Ramadhan adalah momentum pendidikan karakter. Karena itu pembelajaran kita arahkan untuk memperkuat nilai keagamaan sesuai agama dan keyakinan murid, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan kebiasaan positif," ujar Pratikno dikutip Selasa (10/2).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pemerintah Tetapkan Jadwal Libur Sekolah Saat Ramadan & Idulfitri 2026

2. Gaji Bersih Guru Paruh Waktu Rp 15 Ribu, Bu Renny: Jangan Nodai Predikat PPPK