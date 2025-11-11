Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pemerintah Tolak Pendaftar PPPK yang Minta Jadi PNS,  Honorer Bodong Titipan Bakal Diusut, Langkah Tepat

Selasa, 11 November 2025 – 06:48 WIB
5 Berita Terpopuler: Pemerintah Tolak Pendaftar PPPK yang Minta Jadi PNS,  Honorer Bodong Titipan Bakal Diusut, Langkah Tepat - JPNN.COM
Masih banyak honorer tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (10/11) tentang pemerintah tolak pendaftaran PPPK yang jadi PNS, honorer bodong titipan akan diusut, hingga Pemuda Muhammadiyah nilai penetapan tersangka ijazah sudah tepat. Simak selengkapnya! 

1. Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pegawai non-ASN atau honorer bodong. Penyelidikan terkait masalah honorer bodong dilakukan oleh tim Inspektorat Kota Mataram. 

Baca Juga:

"Penyelidikan indikasi pegawai non-ASN bodong itu dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri di Mataram, Senin (10/11).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Ratusan Non-ASN Tidak Masuk PPPK Paruh Waktu, Honorer Bodong Titipan Tetap Diusut

Baca Juga:

2. Pemerintah Akan Bilang Sorry ya, Kalian Daftar PPPK, Masa Minta PNS

Sebanyak 15 forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) menyatakan keseriusannya memperjuangkan alih status PPPK menjadi PNS

berita terpopuler sepanjang Senin (10/11) tentang pemerintah tolak pendaftaran PPPK yang jadi PNS, honorer bodong titipan akan diusut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  Honorer Bodong  honorer  PNS  ASN  pppk jadi pns  pengangkatan PPPK jadi PNS 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp