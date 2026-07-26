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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Penemuan Mayat Satpam Terborgol di Waduk Jatiluhur, Polisi Minta Maaf 

Minggu, 26 Juli 2026 – 09:02 WIB
5 Berita Terpopuler: Penemuan Mayat Satpam Terborgol di Waduk Jatiluhur, Polisi Minta Maaf  - JPNN.COM
Mayat pria dengan tangan terborgol yang ditemukan tenggelam di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jumat (24/7/2026) pagi. Foto: dok Humas Polda Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (25/7) tentang penemuan mayat satpam terbogol di Waduk Jatiluhur, Polda Jabar minta maaf karena mengintimidasi satpam proyek MRT, hingga Febrie Adriansyah punya pengacara baru. Simak selengkapnya!

1. Polisi Selidiki Penemuan Mayat Satpam Terborgol di Waduk Jatiluhur

Warga sekitar Perairan Waduk Jatiluhur, tepatnya di kawasan Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, digegerkan dengan penemuan mayat pria tenggelam pada Jumat (24/7/2026) pagi. 

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Korban pertama kali ditemukan oleh seorang satpam yang melihat tubuh korban tenggelam di perairan. 

Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat dan dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Polisi Selidiki Penemuan Mayat Satpam Terborgol di Waduk Jatiluhur

2. Polda Jabar Minta Maaf Setelah Anggotanya Intimidasi Satpam Bundaran HI

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (25/7) tentang penemuan mayat satpam terbogol di Waduk Jatiluhur, Polda Jabar minta maaf karena mengintimidasi satpam proyek

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  penemuan mayat  Satpam  Polisi  Febrie Adriyansyah 
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