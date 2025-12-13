5 Berita Terpopuler:  Pengangkatan Honorer R1-R5 Tuntas, Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Masih Ada Usulan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (12/12) tentang pengangkatan R1 hingga R5 sudah selesai tuntas, jumlah PPPK paruh waktu sudah melebihi PNS, hingga ada usulan lagi dari Pemda? Simak selengkapnya!

1. Tuntas Pengangkatan R1 hingga R5, Semuanya PPPK Paruh Waktu, Gajiannya Kapan ya?

Pengangkatan R1, R2, R3, R4, dan R5 di provinsi Jawa Tengah (Jateng) tuntas. Ini setelah pemprov Jateng melantik sebanyak 13.111 honorer R1 hingga R5 menjadi PPPK paruh waktu pada Kamis, 11 Desember 2025.

Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah (FGLPG Dikmen) Jateng Nadzif Eko Nugroho mengaku lega setelah pemprov memutuskan mengangkat seluruh R1, R2, R3, R4, dan R5 yang tidak mendapatkan formasi PPPK penuh waktu menjadi PPPK paruh waktu.

Kebijakan pemprov Jateng ini, kata Nadzif Eko, telah menyelamatkan honorer atau non-ASN dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

2. Jumlah PPPK & Paruh Waktu Sudah Melampaui PNS, Ini Datanya