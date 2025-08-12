Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bikin Honorer Menangis, Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda, Ada Dugaan Pungli?

Selasa, 12 Agustus 2025 – 06:41 WIB
5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bikin Honorer Menangis, Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda, Ada Dugaan Pungli? - JPNN.COM
Ribuan R3 tidak diusulkan Pemda jadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (11/8) tentang pengangkatan PPPK paruh waktu bikin honorer menangis lagi, honorer R3 tak diusulkan pemda, hingga dugaan pungli jemaah haji. Simak selengkapnya!

1. Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda Jadi PPPK Paruh Waktu, Alasannya Aneh, Bikin Emosi

Ribuan honorer R3 tidak diusulkan Pemda jadi PPPK paruh waktu. Alasan Pemda pun dinilai mengada-ada dan bikin emosi honorer R3.

Baca Juga:

Ketua Umum Aliansi R2 dan R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, honorer R3 di Jawa Timur tidak semua diusulkan dapat formasi PPPK paruh waktu. Paling banyak yang tidak diusulkan ialah tenaga teknis, seperti honorer di instansi Sumber Daya Air.

"Lebih dair 2 ribu honorer R3 di Dinas Sumber Daya Air tidak diajukan pemprov Jatim ke KemenPAN-RB. Ada juga tenaga kependidikan yang tidak diusulkan sejumlah kabupaten/kota,' kata Faisol kepada JPNN, Senin (11/8).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda Jadi PPPK Paruh Waktu, Alasannya Aneh, Bikin Emosi

2. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Masalah Ini Berpotensi Bikin Honorer Menangis Lagi

5 berita terpopuler sepanjang Senin (11/8) tentang pengangkatan PPPK paruh waktu bikin honorer menangis lagi, honorer R3 tak diusulkan pemda

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  ASN  Pemda 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp