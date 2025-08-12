5 Berita Terpopuler: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bikin Honorer Menangis, Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda, Ada Dugaan Pungli?

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (11/8) tentang pengangkatan PPPK paruh waktu bikin honorer menangis lagi, honorer R3 tak diusulkan pemda, hingga dugaan pungli jemaah haji. Simak selengkapnya!

1. Ribuan R3 Tidak Diusulkan Pemda Jadi PPPK Paruh Waktu, Alasannya Aneh, Bikin Emosi

Ribuan honorer R3 tidak diusulkan Pemda jadi PPPK paruh waktu. Alasan Pemda pun dinilai mengada-ada dan bikin emosi honorer R3.

Ketua Umum Aliansi R2 dan R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, honorer R3 di Jawa Timur tidak semua diusulkan dapat formasi PPPK paruh waktu. Paling banyak yang tidak diusulkan ialah tenaga teknis, seperti honorer di instansi Sumber Daya Air.

"Lebih dair 2 ribu honorer R3 di Dinas Sumber Daya Air tidak diajukan pemprov Jatim ke KemenPAN-RB. Ada juga tenaga kependidikan yang tidak diusulkan sejumlah kabupaten/kota,' kata Faisol kepada JPNN, Senin (11/8).

2. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Masalah Ini Berpotensi Bikin Honorer Menangis Lagi