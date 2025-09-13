5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ada Dua Jenis SK, Kepala BKN Beri Penjelasan

Sabtu, 13 September 2025 – 06:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (12/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu diperpanjang, ada dua jenis SK, hingga penjelasan Kepala BKN. Simak selengkapnya!

1. BKN Perpanjang Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu hingga 22 September, SKCK Dipermudah

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang pengisian DRH PPPK paruh waktu.

Artinya pengisian DRH tidak ditutup 15 September, tetapi diperpanjang hingga 22 September 2025.

Keputusan perpanjangan itu dituangkan dalam Surat Nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 Jakarta tertanggal 11 September 2025.

Surat Penyesuaian jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi ousat dan daerah.

Baca Selengkapnya di Bawah:

BKN Perpanjang Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu hingga 22 September, SKCK Dipermudah