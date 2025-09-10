Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Setelah Pengumuman, Ada Pengangkatan Tahap 2? Coba Cek Kondisinya

Rabu, 10 September 2025 – 06:52 WIB
ASN PPPK Kabupaten Tulungagung menunjukkan petikan SK yang baru diserahkan Bupati Tulungagung. Foto: ANTARA/HO - Joko Pramono

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopulerberita terpopuler sepanjang Selasa (9/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu dibuat setelah pengumuman, sisa honorer masih banyak apakah ada pengangkatan PPPK paruh waktu tahap dua? hingga kondisi Gubernur Riau seusai dilarikan ke rumah sakit. Simak selengkapnya!

1. Sisa Honorer Masih Banyak, Apakah Ada Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahap 2?

Apakah akan ada pengangkatan PPPK Paruh Waktu tahap 2 untuk para non-ASN atau honorer yang belum diusulkan? Perlu diketahui, belum semua honorer diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Data yang disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN Aris Windiyanto pada kegiatan BKN Menyapa, Rabu (27/8), jumlah non-ASN yang diusulkan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai 1.230.857.

2. Penting! Ada Dokumen DRH PPPK Paruh Waktu Harus Dibuat Setelah Pengumuman

Dalam sebuah grup WA, sejumlah honorer bertanya mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  DRH PPPK Paruh Waktu  honorer  DRH PPPK  Mahfud MD  Ferry Irwandi 
