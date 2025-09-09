Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai, tetapi Belum Semua Honorer Bisa, Waspadai SSCASN Down

Selasa, 09 September 2025 – 06:54 WIB
5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai, tetapi Belum Semua Honorer Bisa, Waspadai SSCASN Down - JPNN.COM
Tangkapan layar pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bangka Selatan. Foto: tangkapan layar BKPSDMD Bangka Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (8/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu sudah dimulai, tetapi belum semua honrer bisa mengisi, hingga waspada SSCSN down. Simak selengkapnya!

1. Pengumuman: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sudah merilis pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada 7 September 2025.

Baca Juga:

Nama-nama yang tercantum pada lampiran pengumuman diminta untuk segera melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Masing-masing peserta juga dapat melihat pengumuman pada akun masing-masing di SSCASN.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Pengumuman: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai

2. Sudah Ada Pengumuman Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu, Mulai Pengisian DRH

5 berita terpopuler sepanjang Senin (8/9) tentang pengisian DRH PPPK paruh waktu sudah dimulai, tetapi belum semua honrer bisa mengisi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  DRH PPPK  PPPK  PPPK Paruh Waktu  DRH PPPK Paruh Waktu  honorer  BKN  Menpan Rb 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp