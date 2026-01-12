Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Guru PPPK Mulai Mundur Teratur, Sinyal Bakal Diangkat?

Senin, 12 Januari 2026 – 06:36 WIB
5 Berita Terpopuler: Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Guru PPPK Mulai Mundur Teratur, Sinyal Bakal Diangkat? - JPNN.COM
Ilustrasi guru PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (11/1) tentang penjelasan BKn soal perubahan akun SSCASN, guru PPPK mundur teratur, hingga ada kah sinyal honorer bakal jadi ASN? Simak selengkapnya! 

1. Akun SSCASN Honorer Tidak Ikut PPPK Paruh Waktu Berubah, Sinyal Bakal Diangkat ASN?

Akun SSCASN honorer yang tidak ikut PPPK paruh waktu berubah. Dalam akun SSCASN itu tercantum konfirmasi kesediaan peserta untuk ikut pengadaan ASN PPPK tingkat instansi. Sontak grup-grup honorer heboh. 

Baca Juga:

Mereka bertanya-tanya apakah ini sinyal mereka akan diangkat menjadi ASN PPPK. 

"Kawan-kawan honorer yang tidak ikut PPPK paruh waktu heboh setelah ada akun SSCASN yang berubah. Apakah ini pertanda mereka bisa direkrut PPPK paruh waktu," kata Ketua umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih kepada JPNN, Sabtu (10/1).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Akun SSCASN Honorer Tidak Ikut PPPK Paruh Waktu Berubah, Sinyal Bakal Diangkat ASN?

2. Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Ada Rekrutmen PPPK, Honorer Berpeluang

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (11/1) tentang penjelasan BKn soal perubahan akun SSCASN, guru PPPK mundur teratur, hingga ada kah sinyal honorer

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  BKN  PPPK  honorer  guru PPPK  SSCASN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp