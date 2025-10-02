Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Penjelasan soal NIP PPPK Sudah Keluar, Relokasi Dipercepat, tetapi Sebagian Menuntut Jadi PNS

Kamis, 02 Oktober 2025 – 06:50 WIB
5 Berita Terpopuler: Penjelasan soal NIP PPPK Sudah Keluar, Relokasi Dipercepat, tetapi Sebagian Menuntut Jadi PNS - JPNN.COM
Kapan terbit NIP PPPK Paruh Waktu? Ilustrasi Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (1/10) tentang pejabat terkait menjelaskan soal terbitnya NIP PPPK, relokasi pun akan dipercepat, hingga desakan PPPK jadi PNS menguat. Simak selengkapnya!

1. Kapan NIP PPPK Paruh Waktu Terbit? Begini Penjelasan Pejabat Terkait

Para calon PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga Selasa (30/9), belum mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN. 

Baca Juga:

Pemkot Mataram hingga Selasa masih menunggu penatapan NIP PPPK Paruh Waktu dari BKN. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan, sedianya sesuai jadwal, pengumuman NIP PPPK paruh waktu dijadwalkan 1 Oktober 2025.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Kapan NIP PPPK Paruh Waktu Terbit? Begini Penjelasan Pejabat Terkait

2. Gelombang Tuntutan PPPK Dialihkan ke PNS Menguat, Menyurati Presiden, Menyebar Spanduk

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (1/10) tentang pejabat terkait menjelaskan soal NIP PPPK, relokasi akan dipercepat, hingga desakan PPPK jadi PNS

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  NIP PPPK  PPPK Paruh Waktu  PNS  BKN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp