Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Peralihan Full Time Dimulai, tetapi Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Oalah

Rabu, 04 Februari 2026 – 09:07 WIB
5 Berita Terpopuler: Peralihan Full Time Dimulai, tetapi Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Oalah - JPNN.COM
Wakil rakyat khawatir soal gaji PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (3/2) tentang peralihan full time dimulai, semua PPPK paruh waktu belum digaji, hingga terungkap OTT pembuat SK PNS. Simak selengkapnya!

1. Bu Rini Sebut Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Ada yang Nol Rupiah?

Gaji PPPK paruh waktu tergantung kebijakan pemerintah daerah. 

Baca Juga:

Pemda yang peduli akan memberikan gaji layak bagi PPPK paruh waktunya. 

Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI)  Rini Antika mengatakan, regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu dari Paruh Waktu sangat mendesak, karena masa kontraknya hanya sampai September 2026.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Bu Rini Sebut Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Ada yang Nol Rupiah?

2. Peralihan Paruh Waktu ke Full Time Dimulai dari PPPK Tahap 1, Aliansi R2 R3 Dukung

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (3/2) tentang peralihan full time dimulai, semua PPPK paruh waktu belum digaji, hingga terungkap OTT pembuat SK PNS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  ASN  PNS 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp