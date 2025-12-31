Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji?

Rabu, 31 Desember 2025 – 06:58 WIB
5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji? - JPNN.COM
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (kiri) saat penyerahan SK PPPK paruh waktu, Senin (29/12/2025). Foto: ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/12) tentang perbedaan mendasar PPPK PW dan penuh waktu terungkap, Wali Kota menyebut perbedaan PPPK PW dan Paruh waktu soal gaji, hingga calon ASN PPPK PW bakal gelar aksi besar. Simak selengkapnya! 

1. Kepala BKD Menjelaskan Perbedaan Mendasar PPPK PW & Penuh Waktu, juga soal Gaji

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 2.606 pegawai di lingkup Pemprov Sultra.

Baca Juga:

Andi Sumangerukka mengatakan bahwa dengan penambahan ini, total Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) dan PPPK penuh waktu di lingkup Pemprov Sultra kini mencapai 12.950 orang. 

Dia berharap kehadiran ribuan aparatur baru ini dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Kepala BKD Menjelaskan Perbedaan Mendasar PPPK PW & Penuh Waktu, juga soal Gaji

2. Wali Kota Menyebut Gaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (30/12) tentang perbedaan mendasar PPPK PW dan penuh waktu terungkap, Wali Kota menyebut perbedaan PPPK PW dan Paruh waktu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  Gaji  gaji PPPK  ASN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp