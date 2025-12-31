5 Berita Terpopuler: Perbedaan Mendasar PPPK PW & Paruh Waktu Terungkap, Aksi Besar-besaran Bakal Digelar, soal Gaji?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (30/12) tentang perbedaan mendasar PPPK PW dan penuh waktu terungkap, Wali Kota menyebut perbedaan PPPK PW dan Paruh waktu soal gaji, hingga calon ASN PPPK PW bakal gelar aksi besar. Simak selengkapnya!

1. Kepala BKD Menjelaskan Perbedaan Mendasar PPPK PW & Penuh Waktu, juga soal Gaji

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 2.606 pegawai di lingkup Pemprov Sultra.

Andi Sumangerukka mengatakan bahwa dengan penambahan ini, total Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) dan PPPK penuh waktu di lingkup Pemprov Sultra kini mencapai 12.950 orang.

Dia berharap kehadiran ribuan aparatur baru ini dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Kepala BKD Menjelaskan Perbedaan Mendasar PPPK PW & Penuh Waktu, juga soal Gaji

2. Wali Kota Menyebut Gaji PPPK Paruh Waktu, Jutaan