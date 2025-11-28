Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Polemik Mencuat, Guru Honorer Gagal jadi ASN Tetap Bekerja, Kontrak PPPK 2021 Diperpanjang

Jumat, 28 November 2025 – 07:40 WIB
5 Berita Terpopuler: Polemik Mencuat, Guru Honorer Gagal jadi ASN Tetap Bekerja, Kontrak PPPK 2021 Diperpanjang - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (27/11) tentang polemik Bandara IIMIP mencuat, honorer gagal jadi PPPK tetap bekerja, hingga kontrak PPPK 2021 diperpanjang. Simak selengkapnya! 

1. Honorer Gagal jadi PPPK Tetap Bekerja, Dijanjikan Kenaikan Insentif

Nasib ratusan guru honorer di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam ketidakpastiaan. 

Baca Juga:

Mereka terganjal syarat administrasi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hingga saat ini mereka tetap aktif mengajar.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Honorer Gagal jadi PPPK Tetap Bekerja, Dijanjikan Kenaikan Insentif

Baca Juga:

2. Kata Kemenhub Terkait Polemik Bandara IMIP Morowali

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons polemik yang menyebut Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan Bandara IMIP berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah. 

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (27/11) tentang polemik Bandara IMIP mencuat, honorer gagal jadi PPPK tetap bekerja, hingga kontrak PPPK 2021 diperpanjang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  guru honorer  honorer  PPPK  IMIP 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp