5 Berita Terpopuler: PPPK Gugat UU ASN ke MK, Guru Honorer juga Menggugat UU APBN terkait MBG, Istana Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (19/2) tentang PPPK menggugat UU ASN ke MK, guru honorer juga mengggat UU APBN terkait MBG, hingga istana merespons kritik Ketua BEM UGM. Simak selengkapnya!

1. I Wayan Sudirta Resmi Jadi Ketua Umum IKA Program Doktor Hukum UKI 2025-2030, Simak Pidatonya, Pakai Frasa Berdampak Nyata

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Dr. I Wayan Sudirta secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Legislator PDI Perjuangan Dapil Provinsi Bali itu menjalani proses pelantikan dirinya bersama jajaran pengurus IKA PDH UKI Periode 2025-2030 di Ruang Seminar, Lantai 3 Kampus AB, UKI, Jakarta, Kamis (19/2/2026) siang.

2. PPPK Gugat UU ASN ke MK, Soroti Masalah Kontrak Kerja hingga Kesetaraan dengan PNS

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tergabung dalam Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) secara resmi mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (19/2/2026) Langkah hukum yang ditempuh PPPK lintas profesi itu menandai babak penting dalam perjuangan PPPK.