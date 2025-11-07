Close Banner Apps JPNN.com
5 Berita Terpopuler: PPPK Jangan Banyak Curiga, Isu Sudah Ditepis, Aliansi Gabungan R2 R3 Telah Datangi KemenPAN-RB & BKN

Jumat, 07 November 2025 – 06:57 WIB
Aliansi Gabungan R2 R3 mendatangi BKN, untuk mempertanyakan nasib PPPK Paruh Waktu. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (6/11) tentang PPPK paruh waktu diminta jangan banyak curiga, Haryanto menepis isu dirinya melaporkan Abdul Wahid, hingga aliansi gabungan R2-R3 telah mendatangi KemenPAN-RB & BKN. Simak selengkapnya! 

1. Aliansi Gabungan R2 R3 Datangi KemenPAN-RB & BKN, Ini soal Nasib PPPK Paruh Waktu

Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Misinya ialah mengawal regulasi untuk PPPK paruh waktu. 

Menurut Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika, rata-rata PPPK paruh waktu kontraknya hanya setahun sebagaimana amanat KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025. 

Masalahnya, setelah masa kontrak itu tidak ada pasal yang menyebutkan kontraknya bisa dilanjutkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran para honorer R2 R3 yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

