5 Berita Terpopuler: PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Apalagi TKD Dipotong

Selasa, 21 Oktober 2025 – 06:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (20/10) tentang PPPK jenis ASN yang selalu deg-degan, TKD dipotong bikin PPPK resah, hingga KSP menerima aspirasi PPPK dan honorer. Simak selengkapnya!

1. Info Terbaru Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu setelah TKD Dipotong, Berbeda-beda

Berikut ini informasi terbaru berkaitan dengan gaji PPPK Paruh Waktu setelah ada pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Diketahui, ketentuan mengenai gaji PPPK Paruh Waktu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025.

Di KepmenPANRB 16 Tahun 2025, soal gaji PPPK Paruh Waktu menggunakan istilah “upah”.

2. KSP Terima 4 Aspirasi Utama PPPK dan Honorer, Nomor Satu Soal Alih Status Jadi PNS