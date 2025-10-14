5 Berita Terpopuler: PPPK Minta Gaji Dialihkan ke Pusat, Prabowo Langsung Bergerak, Bikin Bangga!

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (13/10) tentang PPPK minta gaji dialihkan ke pusat, Prabowo terbang ke Mesir untuk perundingan perdamaian Gaza, hingga Polwan bikin bangga karena menang di ajang kick boxing. Simak selengkapnya!

1. Tidak Ada Kata-Kata Lagi Segera Limpahkan Penggajian PPPK ke Pusat

Usulan pemerintah daerah agar gaji ASN dilimpahkan ke pusat imbas pemotongan anggaran mendapat respons positif dari para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pengalihan ke pusat dinilai bisa menyelamatkan PPPK yang setiap Oktober selalu terlambat pengajiannya.

Contohnya, provinsi Banten yang hingga saat ini belum membayarkan gaji PPPK-nya.

"Sudah tidak ada kata-kata lagi, segera ambil alih penggajian dari daerah dan dilimpahkan ke pusat," kata Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih kepada JPNN, Senin (13/10).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Tidak Ada Kata-Kata Lagi Segera Limpahkan Penggajian PPPK ke Pusat