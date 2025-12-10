Close Banner Apps JPNN.com
5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Hanya Setahun, Nasib Honorer Gagal Juga Sudah Diputuskan, Ayo Banyak Bersyukur

Rabu, 10 Desember 2025 – 07:37 WIB
Banyak honorer tidak masuk gerbong pengangkatan jadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (9/12) tentang PPPK paruh waktu hanya setahun, nasib honorer gagal PPPK sudah diputuskan, hingga ayo banyak bersyukur dan meningkatkan citra PPPK. Simak selengkapnya! 

1. Usia PPPK Paruh Waktu Hanya Setahun, Selanjutnya Full Time? Cermati Jawaban BKN

Usia Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hanya setahun. Ini sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025. 

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan usia PPPK paruh waktu memang hanya setahun sebagaimana amanat KepmenPAN-RB 16/2023. Namun, setelah setahun itu apakah akan diangkat PPPK full-time atau tidak, semuanya diserahkan kepada masing-masing instansi pusat dan daerah.

Usia PPPK Paruh Waktu Hanya Setahun, Selanjutnya Full Time? Cermati Jawaban BKN

2. Bu Tuti Meminta PPPK Paruh Waktu Bersyukur & Memperkuat Citra Honorer

Para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerima SK pengangkatan. 

