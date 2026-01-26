Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Ingin Aspirasinya Didengar DPR, tetapi Tak Ada Pembahasan, Begini Kata Pengamat

Senin, 26 Januari 2026 – 09:06 WIB
5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Ingin Aspirasinya Didengar DPR, tetapi Tak Ada Pembahasan, Begini Kata Pengamat - JPNN.COM
Ilustrasi honorer. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (25/1) tentang PPPK paruh waktu ingin aspirasinya didengar DPR, tak ada pembahasan soal honorer saat Rapat Komisi II, hingga pengamat angkat bicara soal Nadiem. Simak selengkapnya! 

1. Pengumuman: Tak Ada Jadwal Pembahasan Honorer pada Semua Rapat Komisi II DPR

Kabar tak enak datang dari Senayan. Pada masa sidang tahun 2025-2026 tidak ada jadwal pembahasan honorer di semua rapat Komisi II DPR RI. 

Pertanyaan pun timbul di kalangan forum honorer maupun PPPK, apakah tenaga non-ASN sudah dianggap tidak ada.

Ketua umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, masa sidang DPR RI sudah dimulai sejak 13 Januari 2026.

Pengumuman: Tak Ada Jadwal Pembahasan Honorer pada Semua Rapat Komisi II DPR

2. PPPK Paruh Waktu Ingin Aspirasinya Didengar Pemerintah & DPR, Turun ke Jalan Solusi Terakhir

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (25/1) tentang PPPK paruh waktu ingin aspirasinya didengar DPR, tak ada pembahasan soal honorer saat Rapat Komisi II

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  DPR  korupsi  PPPK Paruh Waktu 
