5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan, Ada Perbedaan dengan Full Time, Begini

Senin, 22 Desember 2025 – 07:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (21/8) tentang PPPK paruh waktu jangan jafi hambatan, ada perbedaan full time hingga begini peran ayah Bupati Bekasi dalam korupsi. Simak selengkapnya!

1. Persepsi Publik terhadap PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan

Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 7.036 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

PPPK Paruh Waktu merupakan orang-orang terpilih yang dipercaya untuk melayani masyarakat Kota Depok.

2. Hadiri IKA 5KMA Run 2025, AHY: Jaga Bumi dan Lingkungan Kita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpesan agar seluruh elemen masyarakat menjaga bumi dan lingkungan.