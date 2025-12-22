Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan, Ada Perbedaan dengan Full Time, Begini

Senin, 22 Desember 2025 – 07:45 WIB
5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan, Ada Perbedaan dengan Full Time, Begini - JPNN.COM
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (21/8) tentang PPPK paruh waktu jangan jafi hambatan, ada perbedaan full time hingga begini peran ayah Bupati Bekasi dalam korupsi. Simak selengkapnya!

1. Persepsi Publik terhadap PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan

Wali Kota Depok, Jawa Barat, Supian Suri telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan 7.036 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Baca Juga:

PPPK Paruh Waktu merupakan orang-orang terpilih yang dipercaya untuk melayani masyarakat Kota Depok.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Persepsi Publik terhadap PPPK Paruh Waktu Jangan menjadi Hambatan

Baca Juga:

2. Hadiri IKA 5KMA Run 2025, AHY: Jaga Bumi dan Lingkungan Kita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpesan agar seluruh elemen masyarakat menjaga bumi dan lingkungan.

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (21/8) tentang PPPK paruh waktu jangan jafi hambatan, ada perbedaan full time hingga begini peran ayah Bupati Bekasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  PPPK Full Time  ASN  KPK  BPN  AHY  SK PPPK Paruh Waktu 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp