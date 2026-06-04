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5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Sudah Dapat Kepastian Gaji Ke-13, Sudah Tahap Leger, Melegakan

Kamis, 04 Juni 2026 – 07:08 WIB
5 Berita Terpopuler: PPPK Paruh Waktu Sudah Dapat Kepastian Gaji Ke-13, Sudah Tahap Leger, Melegakan - JPNN.COM
Seluruh PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu di Pemprov Sumsel menerima gaji ke-13 ASN. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (3/6) tentang PPPK paruh waktu sudah dapat kepastian soal gaji ke-13, pencairan sudah tahap leger, hingga hasil pertemuan Kemenpan RB bikin lega. Simak selengkapnya!

1. Ini Hasil Pertemuan PPPK, P3K PW, DPR, dan KemenPANRB, Melegakan

PPPK, PPPK paruh waktu (P3K PW), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan pertemuan pada Selasa (2/6).

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Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah menyampaikan aspirasi baik PPPK maupun PPPK Paruh waktu (P3K PW).

"Kami menyampaikan urgensi peralihan PPPK menjadi PNS dan peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK harus segera dilakukan," kata Fadlun kepada JPNN, Rabu (3/6/2026).

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Ini Hasil Pertemuan PPPK, P3K PW, DPR, dan KemenPANRB, Melegakan

2. 2 Pejabat Menyampaikan Peringatan, PNS dan PPPK Jangan Menyepelekan

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (3/6) tentang PPPK paruh waktu sudah dapat kepastian soal gaji ke-13, pencairan sudah tahap leger

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PNS  Gaji ke-13  ASN  PPPK Paruh Waktu  KemenPAN-RB  Gaji 
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