5 Berita Terpopuler: PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan, Desak Peralihan ke ASN Penuh, Terima Gaji & Tak Ada PHK

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (3/8) tentang PPPK se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan, PPPK peralihan ke ASN penuh, hingga PPPK berharap terima gaji dan tak ada PHK. Simak selengkapnya!

1. PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus

PPPK dan PPPK paruh waktu se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus mendatang.

Pidato ini diharapkan menjadi kado HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesi Dalam Instagram Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) R1 disampaikan jadwal rangkaian HUT ke-81 R1 sebagai berikut:

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PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus

2. Info dari Menteri Nusron, Banyak Laut di Batam Telah Dikaveling dan Dijual, Kacau

Kementerian ATR/BPN menerima banyak laporan terkait laut yang telah dikaveling tanpa prosedur yang sah di sejumlah daerah.