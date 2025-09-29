5 Berita Terpopuler: Pulang dari Luar Negeri Prabowo Bawa Investasi Jumbo, Gibran Langsung Menyambut, Bukti Kepercayaan

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (28/9) tentang Prabowo bawa investasi besar seusai pulang lawatan dari luar negeri, Gibran menyambut kepulangan Presiden RI, hingga pekerja mengaku percaya kepada kebijakan Kepala Negara. Simak selengkapnya!

1. Respons Mensesneg Ditanya Penarikan ID Pers Istana Milik Wartawati Diana Valencia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi enggan menanggapi keputusan Sekretariat Presiden menarik kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9).

Prasetyo dalam wawancara cegat seusai menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Minggu (28/9/2025) mengatakan pemerintah saat ini lebih memfokuskan perhatian pada penanganan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN).

2. Momen Gibran Sambut Prabowo yang Pulang dari Luar Negeri, Lihat

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu sore (27/9/2025). Diketahui Presiden Prabowo kembali ke tanah air seusai merampungkan lawatannya ke empat negara.