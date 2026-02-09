Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Purbaya Bakal Sikat Korupsi, Prabowo Ungkap Ada Kelompok Garong yang Menyerang Balik

Senin, 09 Februari 2026 – 07:34 WIB
5 Berita Terpopuler: Purbaya Bakal Sikat Korupsi, Prabowo Ungkap Ada Kelompok Garong yang Menyerang Balik - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (8/2) tentang Purbaya bakal menyikat korupsi di mana pun tak terkecuali Bea Cuka, Prabowo ungkap ada kelompok garong yang berusaha membalas, hingga DPR puji konsep pertanian perkotaan Universitas Trilogi. Simak selengkapnya!

1. DPR Puji Konsep Pertanian Perkotaan Universitas Trilogi di Panen Fest 2026

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Mba Titiek memberikan apresiasi tinggi terhadap konsep pertanian yang dikembangkan oleh Universitas Trilogi. Dukungan tersebut disampaikan langsung saat kunjungan beliau dalam acara Panen Fest 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (7/2). 

"Inovasi pertanian Universitas Trilogi sangat relevan dengan tantangan ketahanan pangan nasional saat ini," kata Siti Hediati.

DPR Puji Konsep Pertanian Perkotaan Universitas Trilogi di Panen Fest 2026

2. Pejabat Bea Cukai Kembali Kena Kasus Suap, Menkeu Purbaya Ancam Bakal Lakukan Hal Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 12 pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (4/2).

