JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Ratusan Honorer Calon PPPK Paruh Waktu Tak Jelas Nasibnya, Lumayan Banyak, Begini Penjelasannya

Minggu, 05 Oktober 2025 – 07:04 WIB
Belum ada kepastian mengenai ratusan honorer yang masuk usulan susulan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (4/10) tentang ratusan honorer calon PPPK paruh waktu tak jelas nasibnya, jumlah PKH, TKSK, dan PRS yang menerima SK PPPK lumayan banyak, hingga begini penjelasan soal robeknya bendera saat latihan HUT TNI. Simak selengkapnya!

1. Ratusan Honorer Masuk Usulan Susulan jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Belum Jelas

Sebanyak 526 honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, menunggu kepastian status pengangkatannya menjadi PPPK paruh waktu. 

Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKPSDM Kota Serang Hafiz Rahman mengatakan terkait status tersebut semuanya bergantung pada keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). 

"Diusulkan untuk PPPK paruh waktu, itu pun kalau disetujui sama Kementerian PANRB," katanya di Serang, Jumat (3/10).

2. Pendamping PKH, TKSK, dan PRS Menerima SK PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  honorer  TNI  KemenPAN-RB  PPPK Paruh Waktu 
