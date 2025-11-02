Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Dilantik, Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Oalah

Minggu, 02 November 2025 – 07:03 WIB
5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Dilantik, Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Oalah - JPNN.COM
Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika bersama perwakilan Aliansi Honorer Bangkalan saat menyampaikan aspirasi kepada Bupati Lukman Halim (baju abu-abu). Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/1) tentang ribuan orang dilantik PPPK, regulasi peralihan PPPK waktu ke full time, hingga oalah ini penyebab Semarang banjir. Simak selengkapnya.

1. Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Honorer Bodong Lewat

Regulasi peralihan PPPK paruh waktu ke full time mulai disiapkan pemerintah daerah (pemda). 

Baca Juga:

Bersamaan dengan itu, verifikasi dan validasi data dibuat berlapis agar honorer bodong tidak bisa lolos. 

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengungkapkan, PPPK paruh waktu akan menjadi bom waktu jika tidak disiapkan proses transisi mekanisme dari paruh waktu ke penuh waktu  

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Regulasi Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Full Time Disiapkan, Honorer Bodong Lewat

2. Ribuan PPPK dan Paruh Waktu Dilantik Bareng, Durasi Kontrak Sama, Oh

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (11/1) tentang ribuan orang dilantik PPPK, regulasi peralihan PPPK waktu ke full time

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp