JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Rumah Eko Patrio Dijarah hingga Kosong, Paling Mengerikan di Hunian Sri Mulyani, Penjarah Berusia Muda

Senin, 01 September 2025 – 07:21 WIB
Rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Foto: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (31/8) tentang rumah Eko Patrio dijarah hingga kosong, rumah Sri Mulyani paling mengerikan, hingga usia penjarah masih muda. Simak selengkapnya!

1. Rumah Eko Patrio Dijarah Massa hingga Kosong, Warga: Pak Dewan yang Baik, Terima Kasih ya

Bukan hanya rumah Ahmad Sahroni dan Uya Kuya yang menjadi sasaran amuk massa.

Baca Juga:

Massa juga menyasar rumah Eko Patrio di Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu (30/8) malam.

Selengkapnya di Bawah:

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa hingga Kosong, Warga: Pak Dewan yang Baik, Terima Kasih ya

Baca Juga:

2. Ratusan Penjarah Rumah Sri Mulyani Berusia Muda, Bawa Drone

Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan menjadi sasaran penjarah pada Minggu (31/8) dini hari.

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (31/8) tentang rumah Eko Patrio dijarah hingga kosong, rumah Sri Mulyani paling mengerikan, hingga usia penjarah masih muda

