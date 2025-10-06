5 Berita Terpopuler: Satpol PP Seharusnya jadi PNS Bukan PPPK, Istana Buka Suara, Begini Alasannya

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (6/10) tentang Satpol PP seharusnya jadi PNS bukan PPPK, istana buka suara soal pertemuan Prabowo dan Jokowi, hingga begini alasan kuasa hukum Sirhan yang akan melaporkan Taqy Malik. Simak selengkapnya!

1. Satpol PP Bukan Petugas Biasa, Seharusnya Diangkat PNS Bukan PPPK

Satpol PP bukan petugas biasa, seharusnya diangkat PNS dan bukan PPPK.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Fadlun Abdilah kepada JPNN, Minggu (5/10).

Menurut dia, pengangkatan Satpol PP menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebenarnya sudah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Mensesneg Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kertanegara