JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Sebuah Pengakuan Terungkap, tetapi Bikin Cemas, Sebelum Kontrak Berakhir PPPK Tingkatkan Kompetensi

Sabtu, 08 November 2025 – 07:04 WIB
5 Berita Terpopuler: Sebuah Pengakuan Terungkap, tetapi Bikin Cemas, Sebelum Kontrak Berakhir PPPK Tingkatkan Kompetensi
Masa kontrak kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan 1 tahun. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (7/11) tentang sebuah pengakuan dari Bupati Siak terungkap, nasib PPPK bikin cemas, hingga sebelum kontrak berakhir PPPK wajib tingkatkan kompetensi. Simak selengkapnya! 

1. Bagaimana Nasib PPPK Paruh Waktu Setelah 1 Tahun Bekerja? Bikin Cemas

Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia mencemaskan masalah durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu. 

Diketahui, regulasi mengatur bahwa masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 

Ketentuan tersebut tercantum pada Diktum ke-13 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

Bagaimana Nasib PPPK Paruh Waktu Setelah 1 Tahun Bekerja? Bikin Cemas

2. Pengakuan Bupati Siak Sesaat Sebelum Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK

2. Pengakuan Bupati Siak Sesaat Sebelum Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  honorer  OTT KPK 
