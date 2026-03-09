Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Sekjen Kemendikdasmen Angkat Bicara, THR PPPK Paruh Waktu Sudah Diketuk, Langsung Banjir

Senin, 09 Maret 2026 – 06:56 WIB
THR PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (8/3) tentang Sekjen Kemendikdasmen soal status PPPK, THR PPPK paruh waktu sudah diketuk, hingga hujan ekstrem melanda Jakarta bikin banjir. Simak selengkapnya!

1. Sudah Diketuk Palu, THR PPPK Paruh Waktu Rp 1 Juta

Kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pemprov Jambi membuat kebijakan untuk memberi tunjangan hari raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah itu. 

"Kami sudah menyetujui pemberian THR untuk PPPK paruh waktu, pembayaran harus sebelum lebaran," kata Gubernur Jambi Al Haris di Kerinci, Sabtu (7/3).

Sudah Diketuk Palu, THR PPPK Paruh Waktu Rp1 Juta

2. Pengakuan PPPK Paruh Waktu Setelah Dipastikan Mendapat THR 2026

Para PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dipastikan akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). 

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  THR  THR PPPK  PPPK Paruh Waktu  THR PPPK Paruh Waktu  Kemendikdasmen  banjir 
