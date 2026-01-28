5 Berita Terpopuler: Seluruh Guru Honorer Sudah Diangkat PPPK dan Paruh Waktu, Gajinya Jadi Sorotan, Sisanya Jangan Kena PHK

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (27/1) tentang seluruh guru honorer sudah diangkat PPPK dan paruh waktu, gaji honorer jadi sorotan, hingga jangan sampai sisa honorer kena PHK. Simak selengkapnya!

1. Yang Pasti, Seluruh Guru Honorer Sudah jadi PPPK dan Paruh Waktu

Masalah gaji guru honorer yang dikaitkan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik belakangan mendapat sorotan publik.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

"Kalau untuk membantu guru, terutama guru honorer Pemerintah Provinsi Lampung telah mengangkat semua guru honorer serta tenaga pendidik menjadi tenaga PPPK ataupun PPPK paruh waktu," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Bandarlampung, Senin (26/1).

