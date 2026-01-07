Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Semua Diangkat, tetapi Banyak yang Kaget Gaji PPPK Paruh Waktu Lebih Rendah dari Honorrer, Gegara Ini

Rabu, 07 Januari 2026 – 06:35 WIB
Perwakilan dari korwil Pekuncen, yang mana sebagian tendik melakukan perjalanan pulang pergi dari pendopo kantor bupati menuju korwil Pekuncen, berbatasan dengan kabupaten Brebes, jarak tempuh sekitar 65 kilometer. Foto dok. FHNK2I Tendik for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (6/1) tentang seluruh R2 hingga R4 diangkat jadi PPPK, tetapi banyak yang kaget gaji PPPK lebih rendah dari honorer, hingga gegara ini pejabat BKPSDM dianiaya. Simak selengkapnya! 

1. Seluruh R2 hingga R4 Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Gaji Terendah Rp 750 Ribu

Seluruh honorer R2 hingga R4 diangkat menjadi PPPK paruh waktu. 

Gajinya bervariasi, terendah pun dpatok Rp 750 ribu per bulan. 

Ketua Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Sutrisno mengungkapkan, honorer R2, R3, dan R4 Dinas Pendidikan kabupaten Banyumas telah menerima SK PPPK paruh waktu pada Senin, 5 Januari 2026. 

Mereka juga sudah menandatangani surat perjanjian kerja. Dalam surat tersebut tertera besaran gaji PPPK paruh waktu.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

