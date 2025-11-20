Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Seruan Kepala BKN kepada 5 Juta PNS dan PPPK, Siapkan Dokumen Termasuk SK Asli, Ada Kericuhan Apa?

Kamis, 20 November 2025 – 07:10 WIB
5 Berita Terpopuler: Seruan Kepala BKN kepada 5 Juta PNS dan PPPK, Siapkan Dokumen Termasuk SK Asli, Ada Kericuhan Apa? - JPNN.COM
Honorer non-database BKN menolak PHK, minta diangkat jadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (19/11) tentang seruan Kepala BKN kepada 5 juta PNS dan PPPK, siapkan dokumen termasuk SK asli ya honorer, hingga ada kericuhan saat penetapan tersangka ijazah Jokowi. Simak selengkapnya! 

1. Honorer Non-database BKN Diminta Siapkan Dokumen termasuk SK Asli

Ratusan honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menggelar demonstrasi dengan tuntutan diakomodir dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Senin (17/11).

Baca Juga:

Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Dompu itu berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu.

Koordinator aksi, Hamduillahi, menegaskan pihaknya menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer setelah pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Honorer Non-database BKN Diminta Siapkan Dokumen termasuk SK Asli

2. Seruan Kepala BKN kepada 5 Juta PNS dan PPPK, Silakan Disimak

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (19/11) tentang seruan Kepala BKN kepada 5 juta PNS dan PPPK, siapkan dokumen termasuk SK asli ya honorer

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

